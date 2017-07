“Il cuore al centro”, serata a favore degli studenti di Accumoli allo Zero

zero summer village piscina

Domenica 30 maggio lo Zero Village di Olgiate Olona, noto locale della movida estiva del Basso Varesotto, apre le sue porte ad una serata dal titolo “Il cuore al centro” in cui una parte del ricavato verrà impiegato per acquistare tablet per i ragazzi delle scuole di Accumoli, il piccolo centro del reatino colpito dal terremoto nel 2016.

L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Olgiate Olona e vede la collaborazione di alcuni sponsor come Audi Zentrum, Faciba, Habitat e Idea Verde.

Dalle 18 di domenica, dunque, porte aperte a ingresso libero per un party a bordo piscina con street food, musica black, reggeaton e hip hop.