Il Duo Maclé in concerto a Villa Calcaterra

musica generica

Proseguono gli appuntamenti cameristici organizzati dall’Associazione Culturale Musikademia, con il patrocinio della Città e con il sostegno degli sponsor (Studio Vabri – Dottori Commercialisti, Bianchi Stefano Assicurazioni e Studio Spreafico – Dottori Commercialisti Associati).

Nel secondo appuntamento, che si terrà venerdì 14 luglio alle ore 21.00, sarà ospite a Villa Calcaterra (via Magenta 70, Busto Arsizio) il Duo Maclé, noto per l’intensa attività concertistica e vincitore di numerosi premi. Il Duo è formato dalle pianiste Sabrina Dente e Annamaria Garibaldi, promotrici di eventi culturali e di stagioni artistiche, attive inoltre nel campo della didattica e della ricerca, collaborando con i conservatori e le università.

Luoghi e identità è il titolo del recital che si terrà nella sala del Camino: un viaggio ideale che, a partire dalla mitteleuropa di Brahms, ripercorre il dialogo incessante fra tradizione e innovazione, alla ricerca di ciò che i luoghi e le esperienze di vita ispirano all’arte dei suoni. Musica come espressione di identità personali e collettive, come bacino creativo in cui mode, gusti, stili di vita si fondono e confondono nel tentativo di rispondere alla necessità esistenziale di comunicare il proprio tempo. Lo spirito della madre Russia di Rachmaninov e le contraddizioni delle due Americhe di Piazzolla e Gershwin: mondi lontani ma con lo stesso comun denominatore: l’uomo, nell’incessante e continua ricerca di se stesso e della sua identità.

L’appuntamento, come tutti gli altri della stagione, è a ingresso libero.

Prossimi incontri:

Venerdì 22 settembre, ore 21.00 – I Salotti del Romanticismo (Thomas Ettorre e Davide Bontempo, chitarra classica – Giulia Crosta, flauto traverso – Carmen Alegre Hernandez, viola – Christine Cullen – violoncello)

Venerdì 6 ottobre, ore 21.00 – Recital chitarristico del Duo Bonfanti (Marco e Stefano Bonfanti)

Venerdì 27 ottobre, ore 21.00 – In viaggio tra le capitali del Settecento (Carlo Battioli e Gaia Ghidini, violino – Carmen Alegre Hernandez, viola – Christine Cullen – violoncello – Gian Luca Rovelli, clavicembalo)