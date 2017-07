Il farmacista generoso dona un defibrillatore alla città

ettore mazzuchelli

Da qualche giorno sono due i defibrillatori a disposizione dei cittadini 24 ore su 24 nel pieno centro della città: a quello installato in piazza San Giovanni un paio d’anni fa, si è aggiunto un nuovo apparecchio salvavita che si trova all’esterno della Farmacia Mazzucchelli di via Cavallotti, in una teca allarmata e videosorvegliata posta su una colonna dei portici.

Si tratta di un defibrillatore di nuova generazione, donato dalla Farmacia in occasione della recente ristrutturazione. «Abbiamo pensato di offrire questo servizio alla cittadinanza nella speranza che lo strumento non venga mai utilizzato –spiega Ettore Mazzucchelli–. Di defibrillatori in città ce ne sono molti, ma sono pochi quelli che si trovano all’esterno degli edifici, a disposizione di tutti. Il nostro potrà essere utilizzato da chiunque perché è semiautomatico, chi si troverà ad utilizzarlo dovrà semplicemente seguire le istruzioni che la macchina darà: nessun pericolo di usi impropri, perché se non sarà necessario, il defibrillatore non entrerà in funzione».

La novità ha già incuriosito passanti e clienti della farmacia: questa mattina anche il sindaco Emanuele Antonelli si è complimentato con i titolari per l’iniziativa che potrà contribuire a migliorare il livello di sicurezza di tutta la cittadinanza: «Ringrazio per questo esempio di attenzione al bene comune e di capacità di mettersi a disposizione nell’interesse della collettività. Queste sono le forme di partecipazione alla vita della città che più mi fanno piacere».