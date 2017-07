Il furgone degli scassi, un arresto e quattro denunciati

dav

Grazie allo spirito di osservazione di un saronnese, che in via Gramsci, ha notato un furgone sospetto e l’ha segnalato ai carabinieri, i militari hanno arrestato un ucraino e denunciato quattro suoi connazionali per reati contro l’immigrazione clandestina, ricettazione e possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso. Dopo la segnalazione il furgone, con targa ucraina, è stato fermato per un controllo nel giro di pochi minuti. Subito sono balzati agli occhi dei militari alcuni arnesi solitamente utilizzati per scassinare porte e motori e un paio di guanti.

Per evitare tensioni o eventuali tentativi di fuga il mezzo e i cinque stranieri sono stati scortati alla caserma di via Manzoni, dove il veicolo è stato perquisito in ogni suo angolo e gli stranieri fotosegnalati. Sono state così ritrovate tre centraline di motori di motociclette di grossa cilindrata, utili per avviare i motori di altre moto, molti arnesi per smontare e aprire porte e ben 5.900 euro in contanti nascosti in un borsello. Sorprese anche negli accertamenti sugli occupanti: uno dei tre, che aveva fornito false generalità, era già stato espulso dal territorio nazionale e vi era rientrato da clandestino. E’ un 24enne ucraino pregiudicato che è stato arrestato e trattenuto in caserma. Gli altri quattro ucraini, tutti di età compresa tra i 22 e i 30 anni, sono stati denunciati per ricettazione e possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso tutti posti sotto sequestro. Sequestro amministrativo per il furgone poiché circolava in violazione della norma del codice della strada sul trasporto internazionale di materiale.