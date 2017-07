Il Giardino delle Rimembranze diventa più concreto: scelti i progetti vincitori

Mostra Accademia Mendrisio Villa Baragiola Cimitero Belforte satellite

Sono arrivati ben 44 progetti per la realizzazione del “Giardino delle Rimembranze” a Varese.

Gli studi sono arrivati da diverse parti d’Italia (Milano, Roma, Torino, Firenze, Napoli e naturalmente Varese e zone vicine) e ieri mattina nella Sala Giunta di Palazzo Comunale, si è tenuta la seduta pubblica della Commissione giudicatrice dei lavori: composta da Ivo Bressan presidente, Monica Trolese e Alessandro Bonfadini per procedere all’abbinamento dei nomi dei professionisti ai 44 progetti presentati nel mese di marzo di quest’anno.

I PROGETTI VINCITORI

I primi tre progetti classificati, che verranno premiati da So.Crem con 5000 euro per il primo, 3000 euro per il secondo ed 2000 euro al terzo sono andati nel bresciano a Napoli e a Andria. Più precisamente, il primo classificato è il progetto dell’architetto Ignazio Tognazzi di Botticino (BS), il secondo classificato è il progetto proposto dall’architetto. Fabiana Fantoni di Napoli e il terzo classificato è il progetto degli ingegneri Antonia Matarrese e Savino Sgarra e del perito industriale Sebastiano Matera di Andria (BA).

So.Crem Varese esporrà poi al Salone Estense, nei giorni 16 e 17 ottobre prossimi, la maggior parte dei progetti pervenuti o quantomeno, tenuto conto dello spazio disponibile, almeno i primi 10 classificati.

Il 17 ottobre pomeriggio, presso il medesimo Salone Estense, sarà effettuata la premiazione dei vincitori. I primi tre progetti classificati saranno donati da So.Crem al Comune, che li utilizzerà per la redazione del progetto definitivo del Giardino delle Rimembranze il cui costo, a carico dell’Amministrazione Comunale, è preventivato in 300.000 euro circa.

IL CONCORSO DI SO.CREM PER DONARE UN GIARDINO DELLE RIMEMBRANZE AL COMUNE

Il concorso era stato indetto nel dicembre dello scorso anno da So.Crem Varese in collaborazione con il Comune e prevedeva le linee guida per la progettazione di un giardino ove disperdere le ceneri e, a corollario, la realizzazione di 200 cellette cinerarie.

L’area adiacente al Cimitero civico di Belforte ha un’estensione di circa 4.000 mq e, opportunamente piantumata, attrezzata con percorsi, zone di sosta e adeguati impianti tecnici per la dispersione delle ceneri attraverso l’elemento acqua, sistemi di recupero dell’acqua stessa per la irrigazione di essenze arboree e delle aree verdi, accoglierà i congiunti per effettuare la dispersione e permettere il ricordo dei propri cari.

«La So.Crem Varese è pienamente soddisfatta per la buona riuscita dell’iniziativa e la massiccia risposta dei professionisti, perché significa che l’attenzione alla tematica della cremazione e della dispersione riveste sempre maggiore interesse e importanza – spiega il presidente Ivo Bressan – Il motto “la terra ai vivi” con il quale la nostra associazione no profit che, ricordiamo, è stata fondata nel lontano 1880 per merito del Cavalier Cesare Veratti, può dirsi abbondantemente conseguito, anche in considerazione del fatto che oltre il 60% dei deceduti in Varese (circa 950 anno) scelgono la cremazione, favorendo così una limitatissima espansione dei numerosi (14) cimiteri presenti in città».