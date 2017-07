Il Greensleeves Gospel Choir chiude il Varese Gospel Festival

Eventi

Chiude con il Greensleeves Gospel Choir il Varese Gospel Festival organizzato dall’associazione Culturale Solevoci. Appuntamento per domenica nella Tensostruttura dei Giardini Estensi di Varese.

Il gruppo nasce nel 1992 grazie all’iniziativa di Fausto Caravati volta a riunire giovani desiderosi di esprimersi attraverso la calda musica gospel. Il gospel, quale evoluzione dello spiritual, affonda le radici nelle condizioni di emarginazione dei neri d’America, ma ne è l’espressione gioiosa e carica di speranza che ancora oggi viene eseguita nelle chiese d’oltreoceano.

Senza rinunciare a brani di gospel tradizionale e a spirituals il G.G.C. dedica nel suo repertorio ampio spazio al Contemporary Gospel (cfr. Hezekiah Walker, Kirk Franklin, Lawrence Matthews), una moderna evoluzione del gospel che fonde gli elevati valori sociali e spirituali che gli appartengono con le più recenti tendenze musicali quali Rhythm & Blues, Funk, Fusion, RnB, Rap.

Fedele a questo impegno il G.G.C. ha intessuto speciali rapporti con cori americani, in particolare con il Brooklyn Tabernacle Choir, dal quale riceve le partiture originali.

Nei pochi anni trascorsi dalla sua nascita il G.G.C. si è esibito in circa 300 concerti tenuti in chiese, teatri e piazze in Italia e all’estero. Si è inoltre esibito su alcuni dei maggiori palcoscenici musicali italiani come il Vox di Modena e il Palafiori di Sanremo.

Ogni anno l’Associazione Greensleeves Gospel Choir organizza “Varese Gospel Festival”, Rassegna Internazionale di Cori Gospel alla quale hanno già preso parte importanti artisti italiani e stranieri come By Grace Gospel Choir, Cheryl Porter & The Gospel Train, Daniel Stenbaek, Nemiah H.Brown.

Quando e dove: Domenica 16 Luglio ore 21:00 – Giardini Estensi Area Tensostruttura

Ingresso: 7 €