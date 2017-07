Il lancio del tocco conclude la festa dei diplomi dei licei

licei viale tigli

Come il video tormentone dell’estate, anche per i neo diplomati dei licei di Gallarate è stata Volandia a fare da sfondo alla festa del diploma.

In un’atmosfera di emozione e felicità, 206 ragazzi hanno ricevuto l’attestato che pone fine alla loro carriera scolastica. Tra di loro 10 bravissimi che hanno ottenuto 100 e un’eccellenza con lode.

Accolti dal Presidente di Volandia Marco Reguzzoni, dal direttore dell’AAT 112 Guido Garzena, dal dr Mirto Crosta Presidente della CRI di Gallarate, dal vicesindaco di Gallarate avv. Moreno Carrù e dal vicedirettore della sede UBI di Gallarate Matteo Maggioni, i ragazzi hanno dato vita al primo DIPLOMA DAY dell’ I.S.I.S. “L. Da Vinci – G. Pascoli” di Gallarate, organizzato dalla Dirigenza in collaborazione con il COMITATO GENITORI e l’ASSOCIAZIONE “AMICI DEI LICEI”.

La cerimonia è stata introdotta dal messaggio della Dirigente Scolastica Nicoletta Danese che ha sottolineato la fine del percorso liceale come termine del cammino di formazione CULTURALE e CIVILE , nonché punto di partenza per la Vita Futura come Cittadini del Mondo, consapevoli e responsabili

I 206 studenti appena “maturati”, accompagnati dai docenti coordinatori di classe, hanno ricevuto, alla presenza di altrettanti invitati:

- Il certificato di attestazione superamento dell’Esame di Stato, consegnato dalla Dirigente Scolastica (formazione culturale)

- l’attestato di frequenza al corso di Primo Soccorso, consegnato dal Dr. Guido Garzena e dal Dr. Mirto Crosta (formazione civile)

Al termine della cerimonia tutti gli studenti si sono recati davanti al DC9 per la foto ricordo e il lancio dei “Tocchi”

La serata è proseguita con rinfresco e spettacolo di Magia, Cabaret e Musicale

La serata è stata magistralmente condotta dai Proff.ri GALLI PIERLUIGI (direttore Volandia) e DANIELA ALIVERTI

(docente dei Licei).