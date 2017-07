Il Legnano è pronto (e vuole la D)

Foto varie di calcio

Dopo le difficoltà incontrate nello scorso campionato e la conseguente retrocessione in Eccellenza, il Legnano riparte con la speranza di essere ripescato per il prossimo campionato di Serie D. Lo dimostrano gli acquisti importanti che il DS Francesco Cuscunà sta inanellando uno dopo l’altro, costruendo una squadra che in Eccellenza sarebbe decisamente fuori categoria.

Anche per questo motivo la presentazione della squadra, nella serata di sabato 22 luglio, è stata seguita da una gran folla di tifosi. Entusiasmo, unità d’intenti e fiducia ritrovate sono i capisaldi del nuovo progetto Legnano del presidente Giovanni Munafò, cui si aggiunge anche una spiccata attenzione ai dettagli: dal nuovo impianto sonoro ai nuovi arredi, dai cambiamenti al bar e alla tribuna stampa alla costante presenza dello staff di hostess, il tutto condito da spettacolari fontane di luce e dal successo della nuova mascotte Donato l’Armato.

La kermesse è stata condotta da Andrea Muroni che ha subito introdotto Giuseppe Calini, il cui concorso ha permesso alla contrada Legnarello di disegnare la nuova mascotte. A catturare l’attenzione del Mari è stato poi l’ingresso del presidente Munafò: saluto ai tifosi e poche semplici parole per ribadire la serietà del progetto lilla. Spazio poi ai ringraziamenti per gli sponsor (su tutti Openjobmetis che, come annunciato con un comunicato rinnova la sponsorizzazione anche per il 2017/18) e a tutti i membri dello staff: i vicepresidenti Simone Fraietta e Alberto Tomasich (che è anche responsabile marketing), Alfonso Costantino (presidente del settore giovanile), Romualdo Capocci (direttore generale), Francesco Cuscunà (direttore sportivo), Roberto Gatti (allenatore), Claudio Bulantio (allenatore in seconda), Ermes Berton (preparatore dei portieri), Matteo Grassi (preparatore atletico), Fabio Galimberti (fisioterapista), Antonio Esposito (team manager), Lino Bonsignori (segretario generale), Emilio Ferrè (magazziniere) e Daniele Monolo (dirigente addetto all’arbitro).

Gran finale ovviamente riservato ai giocatori, che hanno fatto il loro ingresso in campo uno a uno tra i fumogeni e il boato dei tifosi: battesimo infuocato per i nuovi e consapevolezza dell’amore dei tifosi per i confermati. Oggi, lunedì 24 luglio, inizia il raduno; come già ricordato in precedenza il Legnano ha possibilità di essere ripescato in Serie D, ma qualora questo non avvenisse è chiaro che l’obiettivo è vincere l’Eccellenza. La rosa è già decisamente competitiva per la categoria, ma la società garantisce altri colpi di livello.