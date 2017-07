Il Magnificat di Alda Merini nella chiesa di Sant’Anastasio

Cardano al Campo generico

L’Assessorato alla Cultura di Cardano al Campo invita allo spettacolo “Magnificat”di Alda Merini, interpretato da Arianna Scommegna e con la regia di Paolo Bignamini.

L’appuntamento è per sabato 15 luglio alle 21.15, nella chiesa di Sant’Anastasio.

In un’estate ricca di appuntamenti, un altro spettacolo in un altro luogo ‘chiave’ per la comunità Cardanese. Infatti – dopo il doppio spettacolo in Villa Marassi, il teatro per famiglie nel Cortile della Magnolia alla Casa Paolo VI e il concerto della Filarmonica in Villa Bossi – il prossimo appuntamento, il grande Magnificat ispirato all’omonimo scritto di Alda Merini, verrà ospitato nella chiesa parrocchiale, con significativa scelta della quinta teatrale

«Le brucianti parole di Alda Merini raccolte nel libretto Magnificat suscitano una vibrante interpretazione da parte di Arianna Scommegna

che sa restituire tutta la carnalità, tutta l’intimità e tutta la sorprendente immedesimazione della poetessa milanese nei panni della Vergine Maria» spiega Paolo Bignamini, il regista.

Lo spettacolo è una produzione Teatro del gruppo Gli Incamminati. A cura di Scenaperta – Polo Teatrale dell’Alto Milanese