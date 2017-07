Il mercato di Luino avrà il suo “fuori salone”

Foto varie

Un’installazione temporanea dedicata alla nobile fibra del lino, che fungerà da ‘volano’ per richiamare l’attenzione all’esposizione artistica e mostra pedagogica in corso nel cuore pulsante dell’antico borgo.

È questa la novità che dal prossimo 26 luglio animerà il mercato del mercoledì, fiore all’occhiello per un appuntamento dello shopping che attira in città ogni settimana migliaia di turisti soprattutto dall’estero.

IL “FUORI SALONE” – Un vero e proprio “fuori salone” del mercato di Luino, insomma, che verrà anticipato il 21 luglio, quando a partire dalle 18.30, il borgo antico della città – ritrovo in via Cavallotti – si “vestirà” con eleganti ed artistici drappi di tessuto in 100% lino. La mostra è patrocinata dal Comune di Luino è dalla Comunità Montana Valli del Verbano.

Il merito va alle eccellenze artigianali ed imprenditoriali del tessile e dell’abbigliamento, le quali hanno desiderato proporre un’iniziativa per riscoprire le radici di un territorio che, in un passato lontano, si distingueva nel mondo proprio in questo settore.

Ora lo si rilancia, rinnovandone il “concept”, adeguandolo ai tempi attuali, proponendo una fibra nobile che, si dice, serbi le proprieta’ intrinseche persino per abbigliare dee egizie come Iside.

IL PROGETTO – Il progetto è stato ideato e sviluppato da Monica Elisabetta Trussi con altri creativi e comunicatori con pluriennale esperienza nel settore. Monica Trussi esprime la forza della raffinatezza italiana nel mondo, affondando le sue radici familiari nella tradizione toscana, conosce le proprietà e la lavorabilità dei tessuti ed ha tra le sue competenze un valore aggiunto: la profonda conoscenza dei filati pregiati e nobili che esprime nelle sue collezioni.

«Ho partecipato ad una mostra open air a Milano che mi ha ispirata», dice la creativa, aggiungendo che «Il centro storico di Luino, e un fuori salone nel tradizionale mercato del mercoledì saranno il palcoscenico di un’esposizione della pregiata fibra che impreziosirà le location con istallazioni artistiche semplici e discrete ma di grande impatto visivo, tattile e emotivo».

“Linum usatissimum”, materia del tutto sostenibile, il cui percorso verrà illustrato partendo dal semplice “seme” sino ad arrivare al prodotto finito, narrandone la filiera interamente tracciata e certificata’.

LE ECCELLENZE DEL TESSILE – La famiglia Oldani, che da 40 anni opera nel settore della camiceria su misura, ha creato bozzetti per le grandi firme italiane che hanno scritto la storia della moda internazionale e Giovanni Sassolini, attualmente Presidente dell’Ente Mostra Valtiberina, che ha scelto di partecipare dopo la sua visita a Luino del mese scorso con i tessuti della sua storica Busatti, coinvolgendo Fabrizia Caniato: tutti loro hanno creduto per primi nel progetto di riportare a Luino la tradizione del tessile con un gusto contemporaneo.

All’interno di un percorso ritmato da allestimenti aerei e vetrine ulteriore esperienza didattica-comunicativa:, vedi il “Giardino delle piante tintoree e da fibre”, organizzato nella caratteristica e storica corte del colorificio Luinese di Angela Bossi.

Molte le piante preziose per tingere in modo naturale i tessuti tra cui sambuco, edera e la camelia sinensis.