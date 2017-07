Il mistero dell’aumento dei biglietti di Trenord

trenord

biglietti e abbonamenti del trasporto ferroviario Trenord aumenteranno? Sì, dice il PD. No, risponde la Regione.

La notizia è stata diffusa dal partito democratico secondo cui “la Regione Lombardia ha deciso l’aumento di biglietti e abbonamenti ferroviari che scatteranno però l’anno prossimo dopo le elezioni regionali“. A dirlo è il segretario, Alessandro Alfieri, secondo cui “l’aumento è contenuto in una delibera di giunta che determina, dopo due anni di stop, la ridefinizione con un rialzo complessivo dello 0,93% per l’anno 2017, che viene però posticipato al 2018, quando verrà sommato alla quota prevista per l’anno in corso”. E così, calcoli alla mano, secondo Alfieri “l’anno prossimo l’aumento sarà ragionevolmente almeno il doppio o anche il triplo di quello consueto”.

Ma Regione Lombardia smentisce. “Nessun aumento delle tariffe dei treni regionali da qui al 2018” commenta a stretto giro l’assessore regionale Alessandro Sorte replica all’attacco che precisa: “Nessuna altra Regione in Italia è come la Lombardia che non solo non taglia il servizio, ma neppure aumenta le tariffe”. Nella nota diffusa l’assessore va anche all’attacco: “Probabilmente -aggiunge Sorte- chi mi attacca si sbaglia, si è confuso con le tariffe di Trenitalia che sono schizzate alle stelle; ma allora a questo punto dovrebbe chiedere spiegazioni al governo non a noi perché quelli sono treni nazionali, mentre non è previsto nessun aumento per i treni regionali”.