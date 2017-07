Il Monte San Giorgio in Svizzera: la bellezza non ha confini

Per la quarta tappa del tour di Varesenews alla scoperta dei siti Unesco della provincia di Varese, questa settimana tutto dedicato al Monte San Giorgio, giovedì 6 luglio siamo andati direttamente in cima, scegliendo il percorso in territorio svizzero.

Partendo da Meride un sentiero impegnativo ma alla portata di tutti, ben segnalato e immerso per lunghi tratti nel bosco ci ha portati fino alla vetta, da cui si gode un impagabile panorama sul lago e sulle montagne tra Italia e Svizzera.

Salita e discesa ci hanno occupato la mattinata, e una volta ritornati al punto di partenza abbiamo dedicato il pomeriggio ad una visita al bel Museo dei Fossili di Meride, con la guida del direttore, Luca Zulliger.

Una giornata transfrontaliera che vi consigliamo vivamente per cogliere in pieno una delle caratteristiche più significative di questo sito Unesco – l’essere, appunto, in comune tra due nazioni – ma anche per la grande bellezza dei luoghi, dello stesso paesino di Meride e per la ricchezza del patrimonio raccolto nel Museo ticinese.

