Il paese resta con un solo medico, i cittadini sono preoccupati

La dottoressa Esmeralda Veicsteinas il 30 luglio va in pensione e nel piccolo paese di Porto Valtravaglia, 2500 abitanti, resta un solo medico. Una situazione che sta allarmando i cittadini perchè, almeno per il momento, non si sa chi prenderà il suo posto. In paese infatti, resta solo il Dottor Ferrari ma ha già esaurito il numero di pazienti che può prendere in carico. Mentre la Dottoressa Rita Catenazzi ha trasferito il suo ambulatorio a Germignaga.

«E’ una situazione che stiamo cercando di risolvere da maggio – spiega il sindaco Adriano Giacobazzi -. Ricevo molte lamentele, sopratutto da parte dei cittadini più anziani che fanno fatica a muoversi e sono preoccupati. Ho mandato una lettera per chiedere una forte presa di posizione da parte di ATS e Ordine dei Medici e mi hanno detto che verrà un medico provvisorio, finchè la situazione non verrà risolta definitivamente».

«Sono sopratutto le persone anziane ad avere difficoltà - spiega Alberto Ussia, farmacista del paese -. In molto si rivolgono a noi per avere informazioni, la loro difficoltà è soprattutto negli spostamenti in caso di necessità».

Quando la dottoressa Veicsteinas andrà in pensione quindi, ci sarà un medico sostitutivo che riceverà in ambulatorio e farà anche i turni di guardia medica. «Successivamente verrà fatto un concorso che porterà ad avere un altro medico stabile nel paese», spiega il sindaco. Intanto, ai cittadini é arrivata una lettera che chiede loro di indicare uno dei dottori che esercitano tra Germignaga, Luino o Casteveccana, i paesi limitrofi.