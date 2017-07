“Il parco che vorrei”: la nuova area verde in città parte dai cittadini

Cardano al Campo

In questi giorni è partito a Cardano al Campo il percorso partecipato che porterà alla realizzazione del parco Fabrizio De Andrè: una delibera della giunta comunale ha dato il via libera al processo partecipativo dell’opera prevista nel 2018 ed inserita nel piano triennale delle opere pubbliche del Comune.

«L’Amministrazione Comunale – spiega il vicesindaco Vincenzo Proto – intende realizzare un nuovo parco pubblico sull’area comunale di via Montecchio. L’area è oggi utilizzata in parte per “orti sociali” assegnati a cittadini cardanesi che se ne prendono cura e che possono contribuire, anche nel nuovo progetto, ad una più stimolante varietà di usi dello spazio che il Comune intende mettere a disposizione. Il progetto dovrà essere il frutto dello sguardo dei cittadini che vivono in quel quartiere, che tutti i giorni lo osservano e lo percorrono».

Sono oltre 450 le famiglie che hanno ricevuto il questionario predisposto dall’assessorato alla partecipazione e che potranno consegnarlo entro il primo di agosto. Dalle risposte si otterranno le informazioni che consentiranno al Comune di preparare un primo studio di fattibilità. Successivamente si terranno incontri per esaminare le proposte di progetto, le modalità di realizzazione e della futura gestione: i cittadini decideranno poi la proposta progettuale migliore che sarà realizzata il prossimo anno.

«Inizia un nuovo percorso di coinvolgimento della cittadinanza – continua Proto -: la nostra comunità, che negli anni scorsi era già stata coinvolta nel bilancio partecipativo (primo Comune in provincia di Varese) insieme ad altre iniziative come “Il Sindaco a casa tua”, “La giunta incontra” ed il progetto “Cardano Condivisa”. Riteniamo che la partecipazione dei cittadini sia decisiva nell’azione amministrativa: perché questo parco sia nuovo davvero dobbiamo cominciare a pensarlo in modo nuovo, e solo con il contributo di idee questa iniziativa raggiungerà gli obiettivi che si propone, e il parco “Fabrizio De Andrè” sarà non solo un generico parco pubblico, ma il parco del pubblico, il parco dei cittadini»