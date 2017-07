Il pasto della natrice

Vita e morte in uno scatto. Le immagini del lettore fotografo Luca Leone sono scatti di grande valore giornalistico, se il giornalismo è inteso come l’arte di svelare ciò che non si vede, ma spesso si trova sotto gli occhi di tutti.

Le foto ritraggono una scena di caccia che si consuma centinaia di volte a pochi metri dai ciclisti che si cimentano nell’anello intorno al lago, o dalle famiglie a spasso per la ciclabile. Solo qualche pescatore, di rado, assiste a simili scene. Sono immagini forti, ma di una naturalità agghiacciante.

Gli animali in questione sono due. C’è una natrice, un rettile d’acqua innocuo e preziosissimo, che è addirittura fotografato nella sequenza mentre al volo cattura un pesce, a prima vista un gardon, e lo divora.

La vittima di questa scena è un animale immesso nelle nostre acque e che ha quasi completamente soppiantato pesci più comuni e diffusissimi fino a qualche decennio fa, vedi scardola e alborella.

Quindi la natrice, ospite fisso di laghi e fiumi della nostra provincia, svolge un ruolo importante nel riequilibrare la presenza di questi diffusi e numerosi ciprinidi (sono della stessa famiglia di scardole, alborelle, cavedani &Co) che abitano il lago.