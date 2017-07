il Pixelfotoclub lancia il suo primo workshop notturno di fotografia

Foto varie

Appassionati di fotografia ? Dal 10 marzo 2017 c’è Pixelfotoclub, associazione fotografica nata a Cardano al Campo e focalizzata sulla fotografia digitale. L’idea, nata dall’attuale presidente assieme al tesoriere, Ricky delli Paoli e Stefano Anzini, è volta a creare un foto club giovane, digitale e soprattutto aperto ai professionisti e non. Come ci rivela Erik Colombo, segretario dell’associazione, «essere un foto club significa confrontarsi amichevolmente con altri fotografi della zona per scambiarsi esperienze e consigli, ma è anche aperto a chiunque voglia anche solo conoscere e apprendere nuove tecniche fotografiche».

Già solo dopo pochi mesi il Pixelfotoclub è riuscito a partecipare ad eventi come il WidePhotoFest 2017, della quale sono diventati partner insieme a molti marchi riconosciuti ed affermati quali Canon, Nikon, Epson, Wacom e molti altri. Recentemente hanno tenuto una serata con Fujifilm dove hanno avuto l’occasione di provare con mano le nuove fotocamere mirrorless in un set fotografico allestito ad hoc grazie anche a You-Start, startup di Ricky delli Paoli, non prima di una spiegazione esaustiva e completa di un responsabile della casa madre. Quest’ultimo weekend invece è stata ospite dell’associazione Isabella Tabacchi, una delle fotografe italiane emergenti a livello nazionale ed internazionale.

Indispensabile oltre alla teoria sono anche le uscite fotografiche, infatti partirà tra poco il loro primo workshop fotografico notturno: nell’arco di tre giorni, 28/29/30 luglio a Saint Barthélemy, presso l’Osservatorio Astronomico della regione Autonoma Valle d’Aosta e Planetario. Ricky insegnerà cosa sono i timelapse e come si realizzano, dalla fase di scatto alla sua realizzazione in post produzione. Con questo evento si chiuderà la stagione estiva, per poi ritornare a settembre con altri nuovi progetti. Per maggiori informazioni sul workshop, clicca qui.

Questo articolo viene pubblicato in collaborazione con Officina Contemporanea, la rete della cultura della città di Gallarate.