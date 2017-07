Il pony campione d’Italia? Nato e allevato a Sesto Calende

Foto varie

“Flying Sky High”, si chiama così il pony varesino campione d’Italia nel salto a ostacoli. Il cavallo vincitore della competizione conclusasi domenica 2 luglio a Cervia (al Nuovo Centro Ippico Cervese) — racconta Coldiretti Varese — è nato ed è stato allevato a Sesto Calende, nell’azienda agricola “La Corte”.

«Alleviamo questi animali da 27 anni – spiega il proprietario, Celeste Pagan Griso — e quando capita vederli vincere in competizioni importanti come il campionato italiano di salto a ostacoli è sempre una gioia, capace di ripagare il duro lavoro che c’è dietro a questo tipo di imprenditoria agricola. Ai miei figli ho saputo trasmettere la passione per i cavalli e l’agricoltura, ed è per questo che il fantino sulla groppa di “Flying Sky High” è la mia Camilla».

A guidare il pony verso il trionfo tricolore è stata, infatti, Camilla Pagan Griso, cavallerizza di appena 12 anni, e vincitrice nella categoria Promesse. L’azienda agricola di Sesto Calende — prosegue Coldiretti —alleva equini della razza cavalli sportivi da sella italiani. Questa tipologia di equini risulta essere ottima per l’impiego in diverse competizioni, quali il salto ostacoli, il dressage, il completo e l’endurance, grazie al suo temperamento vivace, nevrile, volenteroso e affidabile.

La vittoria di Camilla Pagan Griso— conclude Coldiretti — è la vittoria di un’agricoltura capace di trovare sempre la qualità e l’eccellenza. “Flying Sky High” è infatti il prodotto della mentalità imprenditoriale vincente del nostro territorio.