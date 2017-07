Il premio San Zosimo in trasferta: sarà assegnato al cardinale Sarah

Foto varie

Il Premio San Zosimo, fondato dall’associazione Reatium di Lavena Ponte Tresa, va in trasferta a Mesoraca, in Calabria, dove il riconoscimento, giunto alla quinta edizione, verrà conferito al Cardinale Robert Sarah,

Prefetto della Congregazione per Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti.

L’evento si inserisce nelle celebrazioni per il XVI centenario dell’elezione papale di San Zosimo I, culminate con la consegna della statuetta, da parte del fondatore del Premio, Stefano Cropanese, a Papa Francesco, lo scorso 14 giugno in Vaticano.

La consegna del premio è inserita nel programma ufficiale della grande festa settennale in onore del SS. Ecce Homo che si tiene nella cittadina calabrese, gemellata con Lavena Ponte Tresa

Lunedì 7 agosto, alle 21, nella chiesa monumentale del Ritiro a Mesoraca, avrà luogo la cerimonia di conferimento del Premio al Cardinale, alla presenza di numerose autorità e di molte realtà culturali del crotonese.

Martedì 8 agosto, alle 18, nel Santuario del SS. Ecce Homo in Mesoraca, il Cardinale Robert Sarah presiederà la solenne concelebrazione eucaristica, animata dai cori “Don Giorgio Quaglia” di Lavena Ponte Tresa, “Ecce Homo”, “Don Matteo Lamanna” di Mesoraca e “Gaudemus” di Petilia Policastro.

Il Premio San Zosimo – la cui opera artistica è realizzata dallo scultore Carlo Cistaro – è stato fino ad oggi conferito al compositore Ennio Morricone, al tenore Andrea Bocelli, al presidente della Federazione mondiale degli scienziati, Antonino Zichichi, ai cardinali Angelo Scola e Salvatore De Giorgi. Tre sezioni speciali sono state assegnate a Claudia Koll, a suor Maria Gloria Riva e a Simona Atzori.

Il premio è stato fondato nel 2013 per contribuire alla promozione della fede cattolica e dei valori culturali che scaturiscono dal patrimonio cristiano.

L’iniziativa è intitolata al 41° successore di San Pietro, il Romano Pontefice San Zosimo I (18 marzo 417 – 26 dicembre 418), nativo dell’antica Reatio, l’odierna Mesoraca.