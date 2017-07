Il progetto di DigitaLife al Festival del cinema di Venezia

Ora è ufficiale: il progetto di DigitaLife sarà a Venezia da protagonista.

Grazie alla collaborazione con la Fondazione Ente dello Spettacolo (FEdS) saremo presenti alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, la cui 74esima edizione si terrà al Lido dal 30 agosto al 9 settembre.

Il nostro progetto avrà uno spazio nel ricco programma di attività e lo racconteremo domenica 3 settembre alle 17 nella Sala Tropicana 1 dell’Hotel Excelsior.

Con la produzione sarà presente il regista Francesco Raganato e in quell’occasione verranno presentate diverse novità che riguardano il docufilm.

La capillare copertura della kermesse, oltre che da Rai Tre, sarà assicurata dagli inviati della “Rivista del Cinematografo” e del daily Cinematografo.it che sveleranno in tempo reale tutti i segreti della manifestazione, segnaleranno i film da non perdere e racconteranno curiosità e aneddoti delle star attese sul red carpet.

Il giorno successivo, lunedì 4 settembre alle ore 15.00, alla presenza di Maria Grazia Cucinotta, saranno premiati i tre vincitori del contest filmico “Il Futuro di Milano”, realizzato da Fondazione Ente dello Spettacolo per Giardini d’Inverno e promosso da China Investment S.r.l. In questa occasione sarà anche presentato il Corto collettivo realizzato dagli studenti della Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti di Milano con i migliori video selezionati tra tutte le opere inviate nell’ambito del concorso. L’evento sarà preceduto alle ore 13.30 dalla presentazione del documentario “Cristina – Il racconto di una malattia” prodotto e diretto da Silvia Chiodin e per il quale interverrà anche Lella Costa.

Continua con intensità l’attività della produzione. Abbiamo ricevuto alcune centinaia di video e raccolto decine di storie che potrebbero entrare nel montaggio finale del film.

DIGITALIFE E’ UN PROGETTO ANCHE TUO

È una grande ambizione raccontare il cambiamento con un film. Lo è ancor di più pensare di farlo in modo collettivo, corale, partecipato. DigitaLife sarà infatti un collage di storie che ci racconterete e che ci potrete fare avere con brevi video. Il nostro lavoro è organizzare tutto questo, raccontarlo e poi costruire l’opera grazie alla regia di Francesco Raganato.

Il digitale ha cambiato le nostre vite in profondità. Coglietene attimi, momenti, esperienze. Pensate a ciò che vi piace, vi preoccupa, vi entusiasma, vi spaventa. Anche le piccole cose quotidiane e non per forza i grandi progetti. Ognuno di noi vive, vede, ascolta storie che hanno a che fare con il digitale.

Raccontatelo. È un’azione importante per tutti noi e ci aiuterà a conoscere di più e a riflettere su cosa è successo, succede e succederà.