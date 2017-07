Il programma dei lavori estivi

Cajello caiello

Sorgiorile, fognature, asfaltature e scuole: aumentano i cantieri aperti in città monitorati dal settore Lavori pubblici. «Siamo agendo su diversi fronti – spiega l’assessore Sandro Rech – In un’ottica di “prevenzione” stiamo investendo per la messa in sicurezza del Sorgiorile e per una ricognizione della rete fognaria. Contemporaneamente non perdiamo di vista le manutenzioni stradali e quelle degli edifici pubblici».

L’assessore Rech nei giorni scorsi ha effettuato un sopralluogo per verificare lo stato di avanzamento dei lavori all’alveo e alle sponde del Sorgiorile. Il periodo di “secca” agevola l’intervento, soprattutto quello di pulizia del letto del corso d’acqua: la missione è rimuovere detriti, rami e (purtroppo) immondizia per evitare in caso di forti precipitazioni il fenomeno del trascinamento del materiale verso le griglie. Gli addetti stanno operando dalla zona Mulino di Cajello per arrivare in via del Lavoro e in via Campo dei Fiori, ricongiungendosi alle opere eseguite lo scorso anno. «Chiediamo ai cittadini che hanno le proprietà lungo il corso del torrente di monitorare la situazione e di tenere sotto controllo la crescita della vegetazione al fine di evitare che la stessa finisca nell’alveo del Sorgiorile». Importo dell’opera, 26mila euro.

È operativo anche l’appalto per la pulizia e per la video-ispezione della rete fognaria cittadina, in doverosa attesa che la stessa venga presa in carico da Alfa. Tramite le immagini catturate dalle telecamere, sarà possibile verificare lo “stato di fatto” di tratti fognari interessati dalle otturazioni. Importo 30 mila euro.

L’impresa appaltante ha consegnato il crono programma delle asfaltature che prevedono aperture di cantieri in venti diverse zone della città (vedi qui). L’intervento, iniziato nel mese di giugno da via Lazzaretto, si concluderà a metà ottobre con la sistemazione di via Monteleone. Nello stesso appalto sono anche inserite le manutenzioni dei marciapiedi, partite da via Statuto a Cajello nel corso dell’ultima settimana di giungo.

Infine, il capitolo scuole, il più “urgente” visto che si è in periodo di vacanze, quello che di solito viene sfruttato di più. Avviato il lavoro di risanamento della scuola per l’infanzia di via dei Mille a Crenna: l’intervento riguarda la sistemazione e la messa in sicurezza della controsoffittatura. Si tratta della prima di una serie di manutenzioni straordinarie che riguarderanno buona parte delle scuole cittadine e che saranno eseguite entro l’inverno, compatibilmente con il procedere degli appalti. Importo 35mila euro.