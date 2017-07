Gallarate

Inizia giovedì, nel cortile di Palazzo Broletto, la XXIV Rassegna cinematografica estiva “Lo Schermo e la Luna”, con uno dei film recenti più premiati: LA LA LAND di Damien Chazelle, con Ryan Goslin e Emma Stone. Racconta un’intensa e burrascosa storia d’amore tra un’attrice e un musicista che si sono appena trasferiti a Los Angeles in cerca di fortuna.

La Rassegna, promossa in unità tra l’Amministrazione Comunale di Gallarate- Assessorato alla Cultura e il Cinema delle Arti, prevede 10 film e si tiene di martedì e di giovedì dal 27 luglio al 29 Agosto.

L’inizio della proiezione è fissato per le 21.15 mentre l’ingresso, come sempre a costo contenuto, prevede € 5 per l’intero e € 4 per il ridotto.

Ecco ora l’intero programma:

Giovedì 27/07 LA LA LAND

di Damien Chazelle, con R. Goslin, E. Stone.

Martedì 01/08 FLORENCE

di Stephen Frears, con M. Streep, H. Grant.

Giovedì 03/08 LION – La strada verso casa

di Garth Davies, con D. Patel, R. Mara, D. Wenham, N. Kidman.

Martedì 08/08 MISTER FELICITA’

di Alessandro Siani, con D. Abatantuono, C. Signoris, E. Cucci, C. Dell’Anna.

Giovedì 10/08 LA BELLA E LA BESTIA

di Bill Condon, con E. Watson, D. Stevens, L. Evans.

Lunedì 14/08 MOONLIGHT

di Barry Jenkins, Vincitore del Golden Globe – miglior film

Giovedì 17/08 QUA LA ZAMPA

di Lasse Hallström, con la voce di Jerry Scotti nel ruolo di Bailey

Martedì 22/08 IL CLIENTE

di Asghar Farhadi, con S. Hosseini, T. Alidoosti.

Giovedì 24/08 ROSSO ISTANBUL

di Ferzan Ozpetek, con H. Ergenç, T. Büyüküstun, N. Isler.

Martedì 29/08 L’ORA LEGALE

di Ficarra e Picone, con Ficarra, Picone, L. Gullotta, V. Amato.