Il programma per la festa patronale di San Cristoforo

Celebrazione San Cristoforo 2016

Gallarate si prepara alle giornate di festa per il santo patrono, San Cristoforo, che si festeggia il 25 luglio. Tre giorni di appuntamenti promossi dalla parrocchia, dalla Pro Loco e dall’amministrazione comunale.

Domenica 23 luglio s’inizia con il cabaret in piazza Libertà, con Stefano Chiodaroli, promosso da Comune e Duc (inizio ore 21.30).

Lunedì 24 luglio si terrà invece la tradizionale Benedizione degli autoveicoli, nell’area mercato di via Torino alle 20.45. Alle 21.30 si prosegue con la musica in piazza con Xela Unplugged, cover a 360° in chiave lunghe e acoustic.

Martedì 25 luglio, giorno di San Cristoforo, piazza Libertà ospiterà il mercatino degli hobbisti fin dal mattino. Alle 11 ci sarà la Messa Solenne concelebrata da tutti i parroci, mentre alla sera (21.00) ci sarà la benedizione alla città dal sagrato della Basilica, seguita dal concerto bandistico che coinvolge il corpo musicale La Concordia di Crenna e le bande ospiti, la Santa Cecilia da Jerago e la Samaratese.