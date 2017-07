Il rinato Palio di Abbiate entra nel vivo

Secondo fine settimana per il rinato Palio dei Rioni di Abbiate Guazzone. Sei contrade che si contendono il titolo di questa iniziativa che mancava al paese da 24 anni. Nello scorso fine settimana si sono svolte le prime gare, mentre dal 7 al 9 luglio sono in programma le finali di diverse competizioni. Il tutto accompagnato dallo stand gastronomico e dalle iniziative serali organizzate dagli Amici dell’Asilo di Abbiate: sabato 8 luglio con lo spettacolo dei Truzzi Volanti mentre domenica 9 luglio con la musica anni ’70 e ’80 di DJ I Love Vinyl. Sabato pomeriggio invece sfilata per le vie del centro del paese.

«Noi dell’organizzazione siamo molt contenti – raccontano gli organizzatori -. Per essere rifatto dopo 24 anni dall’ultima edizione abbiamo avuto da parte del paese una buona risposta e partecipazione. In questo weekend venerdì ci saranno le finali del torneo di carte e si farà quello di calciobalilla, mentre sabato e domenica ci saranno tanti giochi dove parteciperanno sopratutto i bambini e Anke gli adulti. In particolare sabato sfilata semplice tra le vie di Abbiate: ritrovo ore 15/15.30 nella piazzetta del teatro e poi giochi a percorsi corsa con le cariole e domenica giochi con acqua finale tiro la fune e premiazioni ed estrazione della lotteria del palio ospite evento di domenica don Ampelio»-