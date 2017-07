Il simposio “Ensemble: il senso dell’insieme” al Castello di san Vito

Foto varie

Il tredicesimo convegno dell’Istituto di Studi Superiori dell’Insubria Gerolamo Cardano si terrà a Somma Lombardo presso il Castello Visconti di San Vito il prossimo 7 luglio alle ore 15.

Il titolo del simposio è “Ensemble: il senso dell’insieme” ed è organizzato dall’Istituto Gerolamo Cardano, presieduto dal Professor Renzo Dionigi, in collaborazione con la Fondazione Visconti di San Vito Onlus, presieduta dall’Avvocato Gaetano Galeone, l’Università degli Studi dell’Insubria e l’International Research Center for Local Histories and Cultural Diversities e con il patrocinio e contributo della Fondazione Comunitaria del Varesotto Onlus.

La scienziata italiana Amalia Ercoli Finzi, insieme all’Accademico dei Lincei Giancarlo Andenna, all’infettivologo Paolo Grossi, al giornalista sportivo Claudio Gregori, al pianista Corrado Greco e allo studioso Achille Ghidoni rifletteranno sul concetto di Ensemble.

La giornata di studio si propone di offrire spunti di riflessione sui vari aspetti e le diverse aree di applicazione del concetto di ensemble che, sviluppando linguaggi professionali comuni, permette di interagire superando ogni barriera linguistica e culturale; il programma prevede i saluti di benvenuto dei Presidenti, a seguire l’introduzione di Achille Ghidoni (Università degli Studi dell’Insubria) su “Il concetto di “ensemble”. Il programma prosegue con gli interventi: “Il mondo monastico medievale: dalla centralizzazione del potere in un solo vertice al sistema della decisionalità partecipata nei Capitoli generali”, Giancarlo Andenna (Accademia dei Lincei); “Le missioni spaziali: un “Affare di Stati”, Amalia Ercoli Finzi (Politecnico di Milano); “Evoluzione del gioco di squadra nello sport moderno”, Claudio Gregori (Gazzetta dello Sport), che il 15 luglio ritirerà a Pontremoli il Premio Bruno Raschi, legato al Bancarella Sport. A seguire gli interventi “Il trapianto d’organo quale modello di integrazione multidisciplinare”, Paolo Grossi (Università degli Studi dell’Insubria); “Con-sonanze. Il valore della socialità nell’esperienza musicale”, Corrado Greco (Conservatorio di Milano).

A conclusione dei lavori: Concerto del Quartetto d’archi ‘Glenn Gould’, diretto dalla D.ssa Michela Carù e presentato da Achille Ghidoni. Introduzione dei brani musicali in programma a cura del Maestro Michele Rinaldi.

Ingresso libero.