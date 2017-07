“Il sindaco ha tradito i suoi elettori”

incrocio viale ticino gavirate

“Perché un assessore esterno?” Se lo è chiesto Tania Onofrio, capogruppo della lista d’opposizione Bardello nel cuore ascoltando il nome di Giuseppe Maruti responsabile del settore urbanistica ed edilizia privata.

« Con nostra sorpresa – afferma la candidato sindaco - durante la prima seduta del nuovo consiglio, abbiamo appreso dal sig. Sindaco la facoltà dell’attuale maggioranza di utilizzare fin da subito un Assessore Esterno. Ora, questa possibilità si è concretizzata creando stupore e domande non solo tra il nostro gruppo, ma soprattutto tra tutti i cittadini che si sentiranno “politicamente traditi” in quanto non avvisati durante la campagna elettorale di questa possibile scelta. Ricordiamo tutti le Sue parole:

“La nostra lista è composta da candidati idonei a ricoprire TUTTI i ruoli operativi”;

“i nostri candidati hanno capacità e esperienze utili per ricoprire tutti i ruoli”;

A questo punto, con nostro rammarico, possiamo solo dire che erano parole, solo parole, (una vana promessa.) prendiamo quindi atto delle SUE scelte (che denotano i limiti del SUO Consiglio)

Per concludere.

Da parte del nostro gruppo “Bardello nel cuore”, non abbiamo nulla contro la persona che Lei, sig. Sindaco, ha scelto come Assessore Esterno, egli/lei gode del nostro rispetto. Troviamo la scelta inopportuna nei tempi e nei modi. Appena eletti, senza avere preventivamente avvertito gli elettori di questa possibilità e senza avere emergenze tali da richiedere un Assessore Esterno».