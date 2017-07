Il Sindaco Puggioni assegna assessorati e deleghe

incrocio viale ticino gavirate

Un sindaco, due assessori e sei consiglieri con deleghe. Così si è composta la giunta di Luciano Puggioni sindaco di Bardello. Le nomine sono stati ufficializzati nel corso della seconda riunione del consiglio comunale eletto l’11 giugno scorso.

Davanti a un folto pubblico, Puggioni ha nominato i membri della giunta, ha assegnato le deleghe ai consiglieri, ai rappresentanti del comune di Bardello in seno all’Unione Ovest lago di Varese.

La giunta sarà quindi composta, oltre che dal Segretario Comunale, da Luciano Puggioni (Sindaco), Iolanda Ossola (assessore a Cultura e Istruzione) e Giuseppe Maruti (assessore all’urbanistica ed edilizia privata)

La scelta di Giuseppe Maruti, come assessore esterno, è stata dettata dalla volontà di procedere in continuità con il precedente mandato, in cui era assessore, con ottimi risultati, dall’autunno 2015.

«Tale scelta – ha spiegato il portavoce della giunta Salvatore Consagra – ha anche permesso di far entrare in consiglio elementi giovani che potranno in questi anni fare esperienza di amministrazione».

Le deleghe assegnate sono le seguenti:

Luciano Puggioni (Sindaco) : Bilancio e Affari Generali

Iolanda Ossola (assessore) : Cultura e Istruzione

Giuseppe Maruti (assessore): Urbanistica ed edilizia privata

Monica Maestroni (consigliere e capo gruppo di maggioranza): Spettacolo

Natalia Campagnoli (consigliere): Politiche sociali

Marco Bernasconi (consigliere): Gestione gruppi volontari e sicurezza

Domenico Lamantia (consigliere): Rapporti con le associazioni

Salvatore Consagra (consigliere): Territorio ambiente ed ecologia

Francesca Principi (consigliere): Politiche giovanili e sport

I rappresentanti del comune di Bardello al consiglio dell’Unione Ovest Lago Varese sono (oltra al sindaco Puggioni): Iolanda Ossola e Salvatore Consagra per la maggioranza, e Tommaso Morone per la minoranza.

Si è votato anche per l’adesione alla proposta di estensione a zona transition del territorio comunale, programma MAB UNESCO ”Valle del Ticino”, riserva mondiale della biosfera