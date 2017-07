Il sindaco scrive ad ANAS: “Mettete in sicurezza la strada”

eventi personaggi

Dal 22 maggio scorso un pannello di metallo copre il buco che si è aperto sulla strada Statale proprio di fianco alla chiesa di Luvinate. Una soluzione provvisoria per non dover chiudere la trafficatissima arteria che porta a Varese.

Per tentare di smuovere le acque apparentemente immobili, il Sindaco di Luvinate Alessandro Boriani ha scritto all’ANAS, gestore della SS394: «Siamo ad inizio luglio e i diversi solleciti inviati dall’Amministrazione comunale ai responsabili ANAS di Regione Lombardia –proprietaria del tratto interessato- non hanno prodotto i risultati attesi; al momento non abbiamo ricevuto notizia in merito all’avvio dei lavori. Per questo –dichiara il Sindaco di Luvinate Alessandro Boriani- ora abbiamo deciso di interessare il Governo e il Presidente nazionale ANAS Dr. Armani, fiduciosi che un loro interessamento potrà aiutare a raggiungere una soluzione positiva per tutti». eventi personaggi

Il principale timore è legato alla sicurezza delle tantissime persone che ogni giorno viaggiano su quella strada, sia per le necessità di sistemare il significativo sprofondamento del tratto stradale sia perché la soluzione ad oggi adottata –un pannello di metallo– potrebbe risultare di per sé rischioso, magari solo perché scivoloso per una moto o una bici.

«Vorremmo anche evitare –sottolinea il Sindaco Boriani- che la sistemazione del tratto interessato possa avvenire magari con il mese di settembre, quando fra ripresa del lavoro e l’apertura delle scuole si moltiplicherà il transito di autoveicoli, con enormi disagi per tutti».