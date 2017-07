Il sindaco si congratula per il Rugby Sound

«Si è conclusa ieri sera la prima edizione “legnanese” del Rugby Sound organizzata dalla società Rugby di Parabiago. Al di là dei numeri e della soddisfazione per una manifestazione così ben riuscita, mi preme sottolineare la bontà del lavoro messo in campo da tutti gli operatori perché la sicurezza fosse garantita al 100 per 100».

Con questa parole il sindaco di Legnano, Gianbattista Fratus, saluta la chiusura del Rugby Sound, andato in scena all’Isola del Castello dal 30 giugno al 9 luglio. «Desidero portare il mio personale ringraziamento ai dipendenti comunali, a tutte le forze dell’ordine, alla polizia locale, ai ragazzi e le ragazze della Croce Rossa e della Protezione Civile e agli organizzatori per l’ottimo lavoro svolto che ha garantito che la manifestazione si sia svolta in assoluta sicurezza senza che particolari problemi siano stati registrati. Anche sul fronte della viabilità, sia l’afflusso sia il deflusso delle migliaia di persone che, ogni sera, hanno invaso l’Isola del Castello è stato gestito con eccellente professionalità. Ho preso parte a molte delle serate in calendario, sia per dimostrare la mia vicinanza alla manifestazione sia per osservare direttamente la gestione della sicurezza e posso dire di aver assistito a uno straordinario lavoro di dedizione, collaborazione e coordinazione. Desidero anche ringraziare tutti i legnanesi che hanno dimostrato affetto per questo evento e che, in alcuni casi, hanno pazientato per alcuni piccoli disagi dovuti alla musica che ci sono stati segnalati dagli uffici comunali; a loro il mio particolare grazie con la promessa che, per il futuro, saranno presi accorgimenti al fine di limitare sempre di più anche disagi di questo genere».