“Il Varese è solido”: pagati i creditori, Taddeo guarda al futuro

Foto varie di calcio

«Il Varese è solido». È la dichiarazione del presidente del Varese Calcio Aldo Taddeo, uscito dal Tribunale di Varese questa mattina, mercoledì 5 luglio, dove è stata risolta, per rinuncia dei ricorrenti, la vertenza che aveva coinvolto alcuni collaboratori del club biancorosso.

Capitolo chiuso, dunque, per la società guidata dal presidente Aldo Taddeo che questa mattina si è presentato con i suoi legali dello studio Colombetti di Legnano (nella foto con il numero uno del club) nel Tribunale di Varese.

In sostanza sono stati pagati alcuni ex dipendenti che avevano fatto causa alla società biancorossa, mettendo fine alla vertenza in essere. In tutto si tratta di circa 30 mila euro: «Si può cosí continuare a lavorare con la consueta serenità per la nuova stagione ormai alle porte», commenta Taddeo.