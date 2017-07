Il Varese prende Monacizzo e pensa a Molinari

varese calcio 2017 2018

Prosegue il lavoro di ricostruzione in casa Varese Calcio: dopo la formalizzazione dell’iscrizione alla D e l’elenco dei primi giocatori messi sotto contratto, oggi – venerdì 14 – la società del presidente Aldo Taddeo ha reso ufficiale l’arrivo di un nuovo centrocampista.

Si tratta del 26enne Christian Monacizzo (foto Gazzetta Lucchese), nato a La Spezia ma cresciuto nel sempre florido – e valido – vivaio dell’Atalanta. Monacizzo arriva dall’Imolese della quale è stato punto di forza e riferimento di lungo corso nella stagione passata, in cui ha collezionato 31 presenze in Serie D.

Il mediano non ha il vizio del gol (due sole reti da senior) ma ha una buona esperienza anche al piano di sopra con le maglie di Tritium e Lucchese.

Il suo arrivo va a rinfoltire ulteriormente un reparto nel quale sono già arrivati sia Michele Magrin, sia il 23enne Nicolò Palazzolo, giovane “pretoriano” di mister Iacolino che lo ha già utilizzato con continuità a Cuneo.

Granzotto (terzo da sinistra) con Merlin, Foresti e Taddeo

Dove invece il Varese deve ancora operare, almeno in modo ufficiale, è l’attacco: la società è ancora in attesa della firma di Cristian Longobardi, esperta punta ex Parma che sembrava già certo dell’approdo a Masnago. Intanto però il ds Merlin ha messo gli occhi su un altro bomber di grande esperienza, Hernan Rodolfo Molinari, italo-argentino nato a La Plata nel settembre dell’82 e capace di segnare decine di gol nelle ultime stagioni in Serie D, gli ultimi (16) nella scorsa annata alla Fermana.

Tanti, comunque, i nomi accostati al Varese in questi giorni: dal piccolo-grande ex Pietro Tripoli (il Mantova è in crisi, potrebbe svincolarsi a breve) al difensore Ghidoni fino al giovanissimo di scuola Milan Samuele Careccia, candidato a ricoprire uno dei ruoli da under (è un’ala destra del 1998). Intanto è arrivata la definitiva conferma che Andrea Granzotto, terzino già al Varese lo scorso anno, sarà un giocatore a disposizione di Iacolino: la fascia sinistra potrebbe essere sua.