Il Varese sfida il Pisa in Tim Cup

Sarà un esordio con i fiocchi per il Varese di Salvatore Iacolino, che domenica 30 luglio (ore 20.30) scenderà in campo all’Arena Garibaldi per affrontare il Pisa. La gara sarà la prima uscita ufficiale per le due squadre e sarà valida per il primo turno di Tim Cup – la vecchia Coppa Italia – con eliminazione diretta. Chi vince, avanza nel tabellone principale.

QUI VARESE

I biancorossi arriveranno a Pisa dopo aver completato il ritiro a Chatillon e con una sola partitella nelle gambe. Difficile pensare di poter impensierire i nerazzurri, che puntano al ritorno immediato in Serie B, ma nel calcio le sorprese sono sempre dietro l’angolo. Mister Iacolino dovrebbe affidarsi al 4-3-1-2 con Frigione in porta, Ferri e Bruzzone centrali, Granzotto a sinistra e Battistello adattato a destra dopo l’infortunio di Ghidoni. A centrocampo il regista sarà Magrin, supportato da Palazzolo e Monacizzo, mentre in attacco Rolando dovrebbe agire alle spalle di Molinari e Longobardi.

QUI PISA

Altissima l’attesa in città per l’esordio stagionale della squadra davanti al proprio pubblico. Sono attesi più di 5000 tifosi e i biglietti per la curva sono andati esauriti già da venerdì. La società sta lavorando bene sul mercato per cercare di tornare subito in Serie B dopo la passata sfortunata stagione, che ha portato alla retrocessione con Gennaro Gattuso in panchina. Ora sulla panchina siede una vecchia conoscenza del Varese: Carmine Gautieri. Nel suo 4-3-3 dovrebbe trovare spazio al centro dell’attacco Umberto Eusepi, un altro che ha giocato al “Franco Ossola”.

La diretta di VareseNews è già attiva (link). Potrete commentare in diretta e interagire con twitter e Instagram tramite gli hashtag #direttavn e #pisavarese

Pisa – Varese (probabili formazioni):

Pisa (4-3-3): Cardelli; Birindelli, Carillo, Lisuzzo, Mannini (Longhi); Verna, Gucher, Di Quinzio; Masucci, Eusepi, Negro.. All.: Gautieri.

Varese (4-3-1-2): Frigione; Battistello, Bruzzone, Ferri, Granzotto; Palazzolo, Magrin, Monacizzo; Rolando; Molinari, Longobardi. All.: Iacolino.