Il vicesindaco Zanzi ha presentato denuncia contro ignoti per i cartelli comparsi in città

Oggi (giovedì 27 luglio) il vice sindaco di Varese, Daniele Zanzi, ha presentato una denuncia contro ignoti per la vicenda degli scandalosi cartelli comparsi qualche giorno fa contro l’esponente della amministrazione di Varese.

«La Giunta esprime tutta la sua solidarietà al vicesindaco e non può che sottolineare come la propaganda politica sia ormai scaduta molto in basso. Chi infatti non riesce ad avere altri argomenti che trasformare la politica in un attacco personale, volgare e che incita alla violenza non ha di certo a cuore il bene della città e dei suoi cittadini. Siamo dunque vicini al vicesindaco e condanniamo gesti come questi che non dovrebbero mai accadere in una città per bene come Varese».