Il vincitore del Premio Strega 2017 ospite a Villa Recalcati

Paolo Cognetti, neo vincintore del Premio Strega 2017 con “Le otto montagne” (Einaudi), sarà ospite a Varese con il Festival del Racconto.

L’appuntamento, in programma in autunno,vedrà l’autore impegnato in un seminario di scrittura. Iniziativa gratuita – con iscrizione obbligatoria – sabato 11 novembre dalle 8.45 alle 12.45 a Villa Recalcati di Varese.

“Cognetti ci aveva dato da tempo la sua disponibilità – commenta la direttrice del premio Bambi Lazzati – e la conferma: ancora una volta il Premio Chiara ha dimostrato acume e lungimiranza nella scelta dei propri ospiti”.