Il violinista Stefan Milenkovich in concerto a Santa Caterina del Sasso

Mercoledì 2 agosto il Festival Il Lago Cromatico avrà l’onore di ospitare nella suggestiva cornice dell’Eremo di Santa Caterina del Sasso il celebre violinista Stefan Milenkovich.

Milenkovich, sin da quando ha cominciato i suoi studi di violino a soli tre anni, ha reso chiaro a tutti che il suo talento l’avrebbe portato molto lontano. Infatti a sei anni si è spostato dalla nativa Belgrado per esibirsi come solista in tutto il mondo. A dieci si è esibito per il presidente Ronald Reagan in un concerto natalizio a Washington, per il presidente Mikhail Gorbaciov quando aveva undici anni e per il Papa Giovanni Paolo II a quattordici. Appena sedicenne ha festeggiato il suo millesimo concerto. Oggi, a quarant’anni, ha raggiunto una tale maestria e consapevolezza dello strumento da fargli ottenere importanti premi come il Paganini di Genova ed è riconosciuto come uno dei più grandi violinisti contemporanei.

Il 2 Agosto Milenkovich si esibirà in un recital solistico con musiche di J.S. Bach, E. Ysaye, F. Kreisler e N. Paganini. Il concerto inizierà alle 21:15, per informazioni info@illagocromatico.com.

Il concerto è il nono dell’intensa programmazione del Festival Il Lago Cromatico, quest’anno alla sua terza edizione e diretto dall’Associazione Musica Libera. La rassegna sta diventando sempre più un punto di riferimento per la bassa sponda del Lago Maggiore per la sua ricca offerta musicale e la forte partecipazione di pubblico.

