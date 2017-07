Il “Virginio Curti” è il clou nel sabato delle Bettole

Foto di Luca Leone

La stagione estiva dell’ippodromo delle Bettole prosegue con una serata – quella di sabato 22 luglio – che ha in calendario un appuntamento sempre molto atteso.

La quinta corsa (21.50) è infatti il “Trofeo Virginio Curti”, una condizionata (1.500 metri, pista in erba, montepremi di 22mila euro) con cui viene ricordato lo storico allevatore e presidente della “Varesina”.

Il programma prevede un totale di sei corse a partire dalle 19,50, con ingresso libero per tutto il pubblico. Oltre al “Curti” va segnalata la disputa del trofeo “Pier Vittorio Zaini”, forse il premio più famoso tra quelli destinati ai gentlemen. Il “Zaini” si corre sui 2.300 metri della pista in erba alle 21.20 (quarta corsa).

La serata ippica si aprirà con il Premio Watani, unica gara – handicap – su pista in sabbia. A seguire nell’ordine la reclamare Premio Horse Ambulance e l’altra handicap dedicata a Ildo Tellini. Poi, come detto, “Zaini” e “Curti” per finire con la sesta corsa, il Premio Silvio Carletti.