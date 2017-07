“Manolesta” in piazza tra i tavolini

Gli studenti si sono dati appuntamento in piazza Monte Grappa e ai Giardini Estensi per festeggiare la fine dell'anno scolastico

Gli avventori dei bar in piazza Monte Grappa e il titolare di uno dei locali, lunedì a pranzo si sono trovati di fronte a un improvviso allarme per la presenza di un uomo che stava cercando di frugare nelle borse delle signor presenti in piazza. L’uomo, notato da una cliente che si trovava in quel momento dentro uno dei locali, stava camminando tra i tavolini cercando di infilare le mani nelle borse. Una in particolare. Camminava tra i tavolini e, con nonchalance, ha improvvisamente inserito la mano dentro una borsa che una cliente aveva lasciato nella sedia a fianco. Un manolesta, evidentemente abituato alla mossa, La donna che stava osservando la scena da qualche metro ha subito chiamato uno dei titolare di un bar, il quale è uscito e ha allontanato il malintenzionato. Si tratterebbe secondo le testimonianze, di una persona che sovente staziona in piazza e che probabilmente vive di espedienti. Tuttavia non ha consumato alcun furto e non è stata chiamata la polizia, ma l’episodio rivela uno dei piccoli inconvenienti della movida varesina.