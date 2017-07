Improvvisazione e danza con il fuoco a Substrato

foto di danza

Appuntamento con la danza a Substrato in via Robbioni questa sera alle 20.00 con Soraya A. Cordaro. Durante la serata l’artista presenterà CAGES una performance di danza, improvvisazione e danza con il fuoco, un viaggio tra i “XXII anelli spezzati” e un incontro con “le gabbie”.

Soraya tiene a Varese corsi di danza, improvvisazione, per ragazzi e adulti, laboratori creativi e di espressività per ogni età, legati a musica e danza. Soraya (Soraya A. Cordaro) si esibisce come artista eclettica in Italia e all’Estero. E’ scrittrice, coreografa e insegnante. Nel 2015 fonda a Varese la ICON DANCE ACADEMY e promuove con passione le sinergie tra arte, danza, poesia e visual art con spettacoli e seminari per ragazzi e adulti. Ha ideato “Funambola tra le stelle”, percorso educativo per le scuole, “AlterEgo Flames” e “ Cages”per il teatro.”XXII anelli spezzati” anticipa il suo libro “Centimetri di anima” e offre il materiale per le sue performance.

Le performance di Soraya sono apprezzate per il suo eclettismo, si è esibita alla mostra del Cinema di Venezia con un omaggio ad Highlander durante la premiazione di Christopher Lambert.

Appassionata di arte, danza e recitazione, si forma nella danza attraverso anni di studio spaziando da una formazione classica e moderna per giungere a quella di artista in continua metamorfosi.

Nota per il suo background multidisciplinare, nel 2013 partecipa ai Campionati italiani FIDS e ai Campionati Italiani di Rimini per le categorie di danza orientale con numerosi riconoscimenti tra cui i titoli di Campionessa Regionale categoria Oriental Show e Vice Campionessa Italiana del circuito di coppa Italia FIDS.Oggi si impegna nell’ evoluzione artistica più vera, studia canto e si allena in discipline di danza aerea offrendo un futuro sempre più ricco ai suoi viaggi sulla fune: l’espressione di sè.

SUBSTRATO

CAGES – di Soraya A. Cordaro

Venerdì 14 Luglio alle ore 20:00

Info: sorayaicon@gmail.com