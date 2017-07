In centinaia a Luino per salutare la Madonna di Fatima

La partenza della Madonna di Fatima

Domenica 2 luglio, a conclusione di una ricca settimana di preghiera e spiritualità, é stata celebrata presso il magnifico palcoscenico del Parco a Lago di Luino la messa di saluto alla Madonna Pellegrina di Fatima, presieduta dal vescovo mons. Paolo Martinelli, vicario episcopale per la vita consacrata maschile e concelebrata da diversi sacerdoti e diaconi.

Centinaia di persone hanno assistito alla funzione, baciati dal Sole, partecipando attivamente alla sacra cerimonia.

Nell’omelia mons. Martinelli ha detto che la carne va in direzione opposta dello spirito, rifacendosi alla seconda lettura dell’ epistola di San Paolo.

Al termine della messa è intervenuto don Vittorio, responsabile per la Lombardia dell’Apostolato Mondiale di Fatima, che ha ringraziato la Città e la Parrocchia di Luino, in particolare il prevosto e decano don Sergio Zambenetti.

Don Sergio nella sua prolusione finale ha sfatato il mito dei luinesi come gente fredda, e ha detto che molti fedeli più o meno vicini alla Chiesa lo hanno personalmente ringraziato per questa settimana di veri esercizi spirituali.

Al termine della messa, una processione ordinata ha accompagnato con canti e preghiere la statua della Madonna, raggiungendo il parco di via Lido, dove, dopo un saluto comunitario, è volata in elicottero alla volta di Carlazzo, in Valsolda, con lo sguardo materno e amorevole della madre di Gesù che proteggeva a tutti i presenti.