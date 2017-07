In centinaia alla fiaccolata di Varese contro l’obbligo dei vaccini

Erano in diverse centinaia, tutti con una maglietta bianca, perlopiù in gruppi famigliari.

Così si è presentato il corteo – fiaccolata che si è dipanato da Piazza repubblica nelle vie del centro organizzato per protestare contro l’obbligo dei vaccini.

Nel corteo moltissimi bambini, portati dai genitori.

Una lunga teoria di luci ha riempito piazza Repubblica, via Volta, piazza Monte Grappa e Via Marcobi, fino ai giardini.

La manifestazione è stata organizzata dai Genitori del No obbligo – Varese

LE RICHIESTE DEI GENITORI DEL NO OBBLIGO

Qui le richieste del movimento di genitori, raccolte in un decalogo ricordato nella serata

1) personalizzazione della terapia;

2) libertà di scelta terapeutica;

3) responsabilità dei genitori sulla salute dei loro figli;

4) dettagliata anamnesi vaccinale;

5) disponibilità di singoli vaccini;

6) disponibilità di vaccini puliti senza componenti tossicologici;

7) informazione trasparente al fine di segnalare prontamente eventuali reazioni avverse ai vaccini;

8) chiaro riconoscimento dei diritti, informazione sulla legge 210 del 1992 per ottenere indennizzo per danni vaccinali;

9) obbligo di segnalazione di reazione avversa vaccinale;

10) assenza del conflitto di interessi per chi opera nel campo sanitario pubblico.