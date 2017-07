In festa la grande famiglia della “Casa del Sorriso”

una serata di amicizia divertimento e allegria

Alla Casa del Sorriso si vive l’atmosfera di una grande bellissima famiglia, tanto che mercoledì sera, famiglie di tutta Italia, unite dalla stessa esperienza, hanno organizzato una fantastica serata per cenare tutti insieme e ringraziare Il Ponte del Sorriso per l’affetto con cui vengono accolte.

Nella casa, i genitori dei bambini fanno amicizia, si confortano l’un l’altro e, vivendo la stessa situazione, si sostengono e si aiutano. I bambini condividono giochi e momenti di allegria e divertimento, mentre gli adulti trovano un ambiente confortevole e rasserenante, che consente loro di affrontare il percorso di malattia con maggiore serenità.

Il giardino attrezzato come un piccolo parco, con giochi per i bambini, panchine, fiori e piante, è il luogo dove, dopo le terapie in ospedale, ci si ritrova per rilassarsi e vivere, per qualche ora, una normale quotidianità che la malattia mette a rischio.

In questo contesto è nata l’idea della festa, per la quale ognuno ha preparato qualcosa, dando vita così ad un ricco buffet a base di tigelle originali, cotte al momento, ma anche pizze, focacce, formaggi tipici, verdure, dolci del paese di origine e persino ravioli cinesi fatti a mano da una mamma del paese del sol levante. Non poteva mancare la torta con tanto di foto della Casa del Sorriso.

Ospite d’onore la dottoressa Eliana Cristofari, primario dell’Audiovestibologia, primo centro in Italia per la cura della sordità infantile, al quale maggiormente afferiscono i bambini.

Protagonista è stata la felicità dei bambini, finiti a letto stanchi morti ma con il sorriso e con gli occhi che brillavano di gioia.

Una serata davvero speciale, che ha regalato tanta emozione allo staff della fondazione Il Ponte del Sorriso.

La casa del sorriso è una delle pochissime strutture del genere in Italia, unica nella provincia di Varese, che ospita le famiglie dei bambini ricoverati e che si sostiene anche grazie al contributo di tutti.

Per aiutare la Casa del Sorriso IBAN IT 23 H 05034 10800 000000021266