In fiamme 400 metriquadri di un campo

Potrebbe essere stata dell’erba in combustione per calore la causa dell’incendio che si è sviluppato questa mattina, martedì 25 luglio a Busto Arsizio tra viale della Repubblica e via Pastore.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno lavorato per spegnere le fiamme che si erano estese per una superficie di circa 400 metri quadrati.