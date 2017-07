In gita col Cai a Runo

Una gemma nascosta, il paese di Runo

Sabato pomeriggio 8 luglio il CAI Luino propone una escursione culturale in Valdumentina accompagnati da Maurizio Miozzi, ricercatore storico, per scoprire ed ammirare Runo una vera gemma nascosta.

Runo (frazione del Comune di Dumenza) è ubicata in posizione panoramica in una piccola valle dall’alto Verbano lombardo, la Valdumentina. È un centro interessante dal punto di vista ambientale per i boschi di latifoglie che la contornano e per i numerosi alpeggi (alcuni divenuti aziende agrituristiche) che testimoniano quanto sviluppati fossero l’allevamento e la pastorizia. I sentieri che una volta venivano utilizzati per spostare il bestiame sui pascoli alti, oggi sono stati ripristinati, segnalati e promossi agli appassionati escursionisti

Interessanti e di qualità sono le testimonianze culturali di Runo e della altre frazioni del Comune di Dumenza: interessanti chiese fra cui spicca quella romanica di San Giorgio dal coevo, bellissimo campanile; il Santuario dell’Assunta visitato da San Carlo Borromeo nella pastorale del 1526; il convento di Santa Maria delle Grazie; diversi portali e corti rinascimentali; esempi di archeologia industriale, alcuni di epoca medievale come magli e mulini con macina originale in pietra. Dumenza dette i natali a uomini insigni quali Bernardino Luini, Raffaele Casnedi e Bartolomeo Scappi, illustre cuoco alla corte papale, soprannominato “Michelangelo della cucina”. Le pitture murali di Runo sono tutte realizzate con l’antica tecnica “a fresco”.

Programma

Ore 16.00 appuntamento presso posteggio ingresso piscina comunale di Luino

Ore 16.15 partenza con mezzi propri per Dumenza

Ore 16.45 inizio escursione dalla piazza del monumento a Dumenza

Ore 18.45 fine escursione

In caso di pioggia l’escursione sarà effettuata con l’ombrello aperto

Assicurazione: ogni partecipante alla gita è responsabile della propria incolumità

Adesione libera e gratuita

Informazioni:

– Pro Loco Maccagno con Pino e Veddasca – tel 0332 562009 – email info@prolocomaccagno.it

– CAI Luino via B. Luini 16 tel/fax 0332 511101; e-mail cailuino@cailuino.it

– Informazioni Turistiche Luino – via della Vittoria 1 Luino – tel. 0332-530019; e-mail iatluino@provincia.va.it