In superstrada in contromano provoca incidente, sei feriti

L'incidente è avvenuto nelle prime ore della mattinata di sabato 15 luglio all'altezza dell'uscita del T2 dell'aeroporto in direzione Malpensa/A4

Una donna prende la superstrada per Malpensa in contromano e provoca un incidente nel quale sono rimaste ferite sei persone. È accaduto nella notte tra venerdì e sabato sulla 336 in direzione Malpensa, all’altezza dell’uscita del Terminal 2, attorno alle 3. (foto da Facebook)

Sul posto sono intervenute numerose ambulanze e un’automedica ma, fortunatamente, nessuno dei coinvolti è rimasto ferito in modo grave ma alcuni di loro hanno avuto bisogno delle cure del Pronto Soccorso. Nello scontro frontale sono rimaste ferite tre donne (di 12, 19 e 73 anni) e tre uomini (di 45, 50 e 82 anni).

L’anziana alla guida che ha causato l’incidente viaggiava in contromano sulla corsia di sorpasso, quando è andata a scontrarsi frontalmente con un’altra vettura che procedeva nella direzione corretta ed era in fase di sorpasso.

La dinamica dell’incidente è stata ricostruita dalla Polizia Stradale, intervenuta sul posto. Presenti anche i Vigili del Fuoco.