In trasferta in Scozia hanno attraversato a nuoto il Lago di Loch Ness

A mollo tra le nubi, con 9 gradi di temperatura e un mostro alle calcagna. È l’impresa portata a termine dai Glaciali, l’associazione di nuotatori di Gazzada Schianno, che hanno attraversato a nuoto il Lago scozzese di Loch Ness.

Ben 15 nuotatori e 32 accompagnatori hanno percorso i 3mila metri di larghezza delle acque del bacino lacustre scozzese.

Pioggia e il vento non hanno intimidito gli indomiti glaciali che hanno affrontato la nuotata compatti a ranghi serrati: non è stata una gara ma una nuotata in cui il gruppo ha avuto la precedenza assoluta con l’unico obiettivo di godersi la nuotata condividendo un’esperienza unica.

Circa un’ora il tempo impiegato dalle boe verdi fluo che hanno idealmente unito il Lago di monate con quello di Loch Ness. I festeggiamenti sono previsti in Italia con Italian Open Water Tour a Maccagno il 27 agosto.

Da tre anni l’Associazione di Gazzada Schianno i Glaciali, oltre al tradizionale Italian Open Water Tour, organizza una nuotata estiva dai contorni mitici. Quella di Loch Ness è arrivata dopo la traversata di 6,5 chilometri del Bosforo a Istanbul nel 2015 (durante la Bosphorus Cross Continental) e la traversata nel 2016 dello Stretto di Messina “di Scilla e Cariddi”.

