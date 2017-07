Incendio a Villa Gianetti, in fiamme il gazebo esterno

Un incendio ha divorato il gazebo esterno di villa Gianetti, la sede di rappresentanza comunale.

Le fiamme domate alle 19.15 dai pompieri hanno danneggiato anche la facciata posteriore della villa che ospita gli uffici della saronno servizi.

Una colonna di fumo era visibile in tutto il centro ed ha suscitato grande allarme. In corso, ad opera dei carabinieri, gli accertamenti sulle cause.