Incendio nella notte alla Nuova Clean

Un incendio è scoppiato nella serata di venerdì 21 luglio nello stabilimento della Nuova Clean Srl nella zona industriale di Angera. L’allarme è scattato poco dopo le 23, quando una densa colonna di fumo si è levata dall’edificio di via San Gottardo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Somma Lombardo, Ispra, Varese e Laveno Mombello con quattro automezzi, due autopompe e due autobotti, i carabinieri e i volontari del Cva (corpo volontari ambulanza) di Angera.

Ancora incerte le cause che hanno scatenato l’incendio. A prendere fuoco è stato del materiale plastico di imballaggio posto all’esterno dello stabilimento. Secondo i vigili del fuoco, per la collocazione del materiale, potrebbe anche essere un caso di combustione dovuto alle alte temperature di questi giorni, ma si attendono tutti i rilievi del caso. Non ci sono stati né feriti né intossicati.

La Nuova Clean è un’azienda specializzata nelle pulizie civili e industriali.