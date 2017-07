Incendio doloso vicino ad un distributore di benzina: arrestato un 41enne

Bellinzona - Vigili del fuoco

La Polizia cantonale ha arrestato nella notte un uomo di 41 anni accusato di essere l’autore dell’incendio scoppiato attorno a mezzanotte a Bellinzona.

Il rogo, che si è sviluppato nelle vicinanze di un distributore di benzina in via San Gottardo, è stato segnalato da un cittadino che con un estintore ha cercato di domare le fiamme fino al giungere dei soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i pompieri di Bellinzona, agenti della Polizia cantonale e della Polizia della città di Bellinzona. Dopodiché è stato predisposto un perimetro di sicurezza a circa 300 metri dall’evento, provvedendo al contempo a chiudere al traffico via San Gottardo, via Ripari Tondi e il vicino sottopassaggio, per poi far sgombrare persone e veicoli dalla zona di pericolo.

Accertata da subito la matrice dolosa dell’incendio è stato predisposto un dispositivo di ricerca coordinato dalla Polizia cantonale in collaborazione con la Polizia della città di Bellinzona. Dispositivo che, grazie alle informazioni raccolte sul posto, ha portato al fermo, poco prima delle 2 di questa notte in via San Gottardo a Bellinzona, di un 41enne cittadino italiano della provincia di Crotone, che in seguito è stato posto in arresto.

L’ipotesi di reato nei suoi confronti è di incendio intenzionale. L’inchiesta è coordinata dal Procuratore pubblico Moreno Capella.