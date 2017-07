Incendio in un appartamento a Germignaga

incendio a germignaga

Importante incendio in un appartamento di Germignaga, in via Stehl 32, nella serata di venerdì 14 luglio 2017.

Per cause ancora da accertare, il fuoco è divampato in una casa occupata da un uomo e il suo cane: l’intervento dei vigili dei fuoco ha permesso di domare le fiamme, di evitare danni alle persone – solo la famiglia dei vicini è stata portata, per accertamenti, all’ospedale di Cittiglio – ma purtroppo non ha potuto fare nulla per il cane, che ha perso la vita nell’incendio, lasciando il padrone sotto choc.

Durante le operazioni di soccorso il traffico della via, che fa da porta di ingresso a Germignaga dalla statale della Valcuvia, è stato bloccato.