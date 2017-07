Incendio nella notte: in fiamme tre vetture

Incendio in un'azienda agricola di Induno Olona spento dai Vigili del Fuoco di Varese nella notte tra martedì e mercoledì

Intervento nella notte dei vigili del fuoco per un incendio che ha coinvolto alcuni veicoli in via Balzarine a Fagnano Olona.

A causa di un corto circuito, ha preso fuoco una Chevrolet Spark. Le fiamme si sono poi propagate ad altre due vetture parcheggiate a fianco: un’Audi A4 e una Citroen C3.

Il rogo è stato spento dai vigili del fuoco. Non si registrano feriti