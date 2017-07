Incendio nell\'area industriale, lo spengono i vigili

Si sono accorti di un incendio in corso in un locale di un’azienda metalmeccanica di via dell’Artigianato e armati di estintore hanno spento le fiamme prima dell’arrivo dei pompieri.

Così la polizia locale ha domato un incendio sviluppatosi nella zona industriale sabato mattina.

L’allarme è scattato poco dopo mezzogiorno quando gli agenti si sono accorti che dal locale usciva del fumo. Hanno chiesto l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento del Saronno ma quando la squadra dei pompieri è arrivata sul posto le fiamme erano quasi completamente spente.

A domarle i vigili urbani con l’estintore. Ovviamente i pompieri hanno controllato che non ci fossero altri focolai e messo in sicurezza lo stabile. Nessun rischio comunque per il personale dell’azienda che non si è neppure accorto di quanto stava accadendo se non quando sono arrivati sul posto i pompieri. In corso le indagini per risalire alle cause: l’ipotesi più accreditata quella di un cortocircuito.